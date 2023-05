Conferenza stampa Pioli: «Crediamo alla rimonta, Leao..»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Inter Milan, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare Inter Milan, derby europeo valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

INFORTUNATI – «Sia Leao, Krunic e Leao dovrebbero essere disponibili per la rifinitura e quindi disponibili per giocare»

PARTITA DI DOMANI «Non è facile preparare la partita domani, ma l’obiettivo è qualificarsi per la finale. Nessuno pensa che il Milan possa farcela ma so quanto sono bravi i nostri giocatori»

COSA SERVE «Dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare anche i loro errrori anche perchè anche loro ne fanno. Bisogna vincere più duelli e seconde palle soprattutto all’inizio »

HANDICAP «La partita di domani dentro ha tanto, partiamo con un handicap ma abbiamo le qualità per ribartarla»

COME SOSTITUIRE BENNACER «Un grande in bocca al lupo a Bennacer, giocheremo con un trequartista in più magari domani va meglio»

RIBALTARE IL RISULTATO «Chi fa calcio sa che le partite non sono finite finchè l’arbitro non fischia, crediamo nell’impresa. L’Inter è una squadra forte e dobbiamo giocare ad alti livelli se non lo facciamo non vinciamo»

RUOLO DI CALHANOGLU HA MESSO IN DIFFICOLTA’ «Non credo che sia quella la situazione»

PALLE INATTIVE «Non siamo alti come centimetri, dobbiamo essere più attenti è un loro punto di forza. Domani sera dovremmo essere bravi a capitalizzare al massimo le occasioni»

PAROLE DI INZAGHI SULL’ ARBITRO «Nessun commento»

GOL SUBITI «Nei gol subiti abbiamo commesso degli errori, domani cerceremo di limitarli, perchè sappiamo quanto sarà determinante non commetterli»

LEAO «Se sta bene potrà giocare anche dal primo minuto, ma dipenderà dalla rifinitura»