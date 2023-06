Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore post partita

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Verona. Ecco le parole dell’allenatore

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Verona. Ecco le parole dell’allenatore:

IBRAHIMOVIC «Ho allenato un campione, il più grande che ho allento, sono triste perchè non potrò più allenarlo, è stato un punto di rifermimento per me e la squadra»

FUTURO DI ZLATAN E RIPARTIRE SENZA LUI«I confronti sono stati sono stati tanti e non sempre facili, ma per me è stato tutto molto bello. Eravamo tutti commossi, non aveva annunciato del tutto le sue intenzioni. E’ un vincente ed è riuscito ad essere grande. Averlo nel mio staff? Lui non si vedeva allenatore ma le cose possono cambiare, ha le capacità per fare tutto. Zlatan è stato così bravo da rendere gli altri pronti anche senza di lui»