MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando e con chi parlerà il tecnico alla vigilia del match contro il Brugge

MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando e con chi parlerà il tecnico.

Il Milan, ieri sera, ha battuto l’Udinese in casa per 1-0. Domani, però, è già tempo di vigilia di Champions League. Martedì a San Siro, infatti, andrà in scena il match contro la squadra belga del Brugge.

I rossoneri svolgeranno un allenamento di circa 15′ alle 11.15 aperto alla stampa; poi, alle 14.30 Fonseca parlerà in conferenza stampa con il centrocampista Reijnders.