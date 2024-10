Conferenza stampa Jashari: «Sfidare il Milan? Sogno che diventà realtà, domani...»

Conferenza stampa Jashari: le dichiarazioni dell’allenatore del Brugge in vista del match di Champions League contro il Milan

Le parole di Jashari in conferenza stampa, giocatore del Brugge, alla vigilia del match di Champions League contro il Milan.

MILAN – «È un sogno che diventa realtà per me. Tutti sognano di giocare qua, contro una grande squadra. Sarò pronto per domani, dimostreremo le nostre qualità»

PUNTI DI RIFERIMENTO DEL MILAN – «Sono tanti giocatori forti, ma domani pensiamo solo a noi».

OKAFOR – «Penso che sia un giocatore molto forte, sono veramente felice che giochi al Milan».