Conferenza stampa Garcia: «Abbiamo voglia di vincere. Anguissa recuperato, Pioli ottimo allenatore e su Leao...»

Conferenza stampa Garcia: «Abbiamo voglia di vincere». Tutte le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida contro il Milan

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

AVVIO DIFFICILE CON LE BIG – «La verità è sulle 13 gare dall’inizio della stagione, compreso il Milan. E’ più logico pensare così. Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincerla, in casa, per fare una striscia interessante. I miei giocatori lo sanno: solo vincendo gare di fila che possiamo migliorare la classifica».

SUI PRECEDENTI – «Le due squadre sono diverse, la stagione è diversa, se rispondo con ironia… tanti dicono che il Napoli di quest’anno è diverso dall’anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan».

COME FERMARE LA CATENA DI SINISTRA DEL MILAN – «Noi abbiamo la catena di destra molto forte. La mia verità? Volevamo vincere tutte le 12 partite precedenti e volevamo essere meglio posizionati sia in Champions che in campionato».

RENDIMENTO FUORI CASA – «Sì sono d’accordo, fuori casa siamo maggiormente efficaci. Dobbiamo migliorare in casa».

COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo maggiormente prendere lo specchio della porta, è una statistica sicuramente da migliorare. Prendiamo anche troppi gol nonostante subiamo pochi gol, ma su questo aspetto stiamo migliorando. Siamo sulla buona strada per quanto riguarda questo argomento».

LEAO – «Non è il solo ottimo giocatore, ci sono anche Pulisic e Giroud. Dobbiamo pensare nel complesso».

SU PIOLI – «Le mie vecchie ruggini con Pioli dopo un derby di Roma? Storia vecchia, erano altri momenti. Siamo cresciuti a livello d’esperienza, si tratta di un ottimo allenatore».

SUGLI INFORTUNATI – «Cajuste a Verona è stato tra i migliori in campo, a Berlino non è stata la stessa, ma un giocatore non perde la mia fiducia solo per uno spezzone di gara. Abbiamo recuperato Anguissa ma non ha i 90 minuti di gioco, vedremo se partirà dall’inizio e poi sarà sostituto, o entrerà a gara in corso».

RASPADORI O SIMEONE – «Entrambi, Raspa sta facendo molto, il Cholito però è un giocatore che domani potrebbe essere molto importante».

SU KVARA – «Kvara è tornato al suo livello, ed è un livello altissimo. Lui può fare la differenza. I nostri esterni sono tutti fortissimi».