Conferenza stampa Fabregas: «Il Milan ci aggredirà. Queste le condizioni di Nico Paz»

Conferenza stampa Fabregas, il tecnico del Como ha presentato la sfida con il Milan in programma domani alle ore 18:30

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero della 19esima giornata di campionato di Serie A in cui la squadre dello spagnolo affronterà il Milan.

SUL ‘NUOVO’ MILAN – «Il Milan ha modificato qualcosa con il cambio allenatore. Rimangono una grande rosa e una grande squadra. Ci aggrediranno e cercheranno subito di verticalizzare. Mi ricordo bene il Porto di Conceicao, una squadra davvero forte e bella da vedere»

INDISPONIBILI E RECUPERATI – «Alberto Moreno per un problema al flessore. Perrore si è allenato e sarà convocato, gli manca un po’ di ritmo. Sergi Roberto sarò out. Nico Paz aveva la caviglia gonfia ma domani sarà dei nostri. Gigot non credo l’abbia fatto a posta, gli ha anche mandato un messaggio di scuse in privato»