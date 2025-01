MN24 – Conferenza stampa Conceicao, tarda l’inizio: partirà alle 11:00. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao, in vista della partita di domani sera del Milan contro la Juventus, ha deciso di far allenare la sua squadra anche questa mattina. Proprio per questa ragione, la conferenza stampa inizialmente in programma alle 10:30, verrà spostata alle 11:00.

Assieme al tecnico portoghese ci sarà anche Mike Maignan. I rossoneri vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria importante.