Condividi via email

Conferenza stampa Conceicao: quando parla per presentare la sfida Milan-Inter. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come appreso dalla nostra redazione, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, parlerà domani alle 13:30 in conferenza stampa da Milanello in vista della gara di domenica pomeriggio contro l’Inter a San Siro

C’è grande attesa per questa grande partita. I rossoneri, dopodomani, non potranno permettersi passi falsi. Il settimo posto attuale in classifica, infatti, impone al Milan il successo e la conquista dei tre punti.