Conferenza stampa Conceicao, verso Milan Girona: «Non era una critica ma la realtà»

Conferenza stampa Conceicao, tra rosa e mercato. Le parole dell’allenatore rossonero alla viglia di Milan Girona

Sergio Conceicao ha sottolineato come per Milan–Girona la rosa a sua disposizione sarà praticamente decimata. In questo senso, nei prossimi giorni, la speranza anche dei tifosi è che possa arrivare qualcosa dal mercato.

LE PAROLE – «Quando ho detto quella cosa sui cambi non era una critica ma una realtà. Domani abbiamo 12-13 giocatori della prima squadra, 3 portieri, e tre ragazzini: Camarda, Zeroli e Bartesaghi. È un messaggio anche per i tifosi, l’anima del club: in questo momento siamo qua noi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro il club non esiste»