Conceicao Milan, il tecnico cambia tutto! Decisivo il suo arrivo, piano tattico già stabilito

Conceicao Milan, il portoghese è pronto a cambiare la sua squadra con l’arrivo imminente di Walker dal City. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, l’imminente arrivo nel calciomercato Milan di Kyle Walker cambierà molto anche nei piani tattici di Conceicao:

PAROLE – «Walker è arrivato al Milan per fare il titolare, o almeno questa è l’idea. Terzino destro, centrale o braccetto in caso di un reparto a tre: un difensore duttile a disposizione di Conceiçao, che lo vede soprattutto largo a destra lì dove finora ha giocato Emerson Royal. Se dovesse rimanere, il brasiliano diventerebbe l’alternativa all’ex Manchester City con Calabria che scalerebbe indietro nelle gerarchie in attesa di risolvere il nodo sul futuro (contratto in scadenza a giugno)».