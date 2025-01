Conceicao, i giocatori rossoneri avvisati dal tecnico: «Non è da Milan chi lo pensa»

Condividi via email

Conceicao ha mandato un chiaro messaggio ai giocatori del Milan in conferenza stampa. Avete sentito le sue parole?

Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ha mandato un messaggio ai giocatori del Milan. Dopo la Supercoppa Italiana, un club così grande, non deve avere la pancia piena in vista di Serie A e Champions League. I giocatori sono avvisati.

LE PAROLE – «Non lavora al Milan chi pensa di essere a posto dopo aver vinto una Supercoppa, non abbiamo la pancia piena. Ora la testa è alla partita di domani, dobbiamo vincere e convincere da domani. La Supercoppa è passata»