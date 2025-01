Conceicao a DAZN: «Non possiamo andare al 60%. Squadra giusta per me? La penso così»

Conceicao, nel post partita di Milan-Cagliari, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN

SULLA PRESTAZIONE – «Il ritmo è stato basso, a volte i nostri difensori potevano portare palla perché avevano 20 metri davanti. Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, ci sono tante cose da migliorare. I giocatori devono capire cosa si può migliorare».

COSA SERVE? – «C’è bisogno di un po’ di tutto in questo momento. Dobbiamo vedere ogni partita come una finale, non possiamo lasciar passare il tempo e andare al 60%. Dobbiamo andare al 110%. Il ritmo con la palla deve essere più rapido. Non era tutta una bellezza con la Supercoppa e non è adesso un disastro»

HAI GLI INTERPRETI GIUSTI PER LA TUA IDEA? – «Devo adattarmi. Io voglio che la squadra faccia aggiustamenti in campo, il mercato è un’altra cosa»