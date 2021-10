La moglie Helena ha organizzato una festa a sorpresa a casa per i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic: i compagni lo raggiungono

Non si fermano i festeggiamenti di Zlatan Ibrahimovic per i suoi 40 anni. Come riferito da Sky Sport infatti, la moglie Helena ha organizzato una festa a sorpresa per lo svedese nella loro abitazione.

COMPAGNI PRESENTI – Ibrahimovic è arrivato accolto da compagni ed ex compagni, pronti a celebrare l’infinita leggenda rossonera che ha ancora voglia di stupire tutti. Sulla parte esterna dell’hotel di Milano è presenta la scritta ’40’ illuminata. Tra i presenti: Maldini e Massara, dirigenti del Milan, Adriano Galliani e Gennaro Gattuso.