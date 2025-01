Como Milan, Bennacer da incubo: «Totalmente fuori ritmo! Grave se si pensa che...»

Condividi via email

Como Milan, il peggiore in campo della sfida vinta ieri in trasferta è stato Ismael Bennacer: i giudizi del giorno dopo non mentono

Come riferito dalla pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo della sfida vinta ieri dal Milan in rimonta contro il Como è stato senza dubbio Ismael Bennacer, sostituito da Sergio Conceicao al termine dei primi 45 minuti di gioco. Questo il giudizio de La Rosea sull’algerino:

PAROLE – «Totalmente fuori ritmo, ancor più grave per un “batterista” del gioco come lui: anticipato, sorpassato, tolto dopo 45’».