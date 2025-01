Como Milan, Conceicao sorprende! Gioca lui dall’inizio, comunicazione a Milanello

Condividi via email

Como Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha intenzione di rilanciare dal primo minuto Ismael Bennacer: le ultime

Importante novità di formazione in casa Milan in vista della gara di domani pomeriggio.

Come riportato da Sky Sport, in vista della partita di domani sera contro il Como di Fabregas mister Conceicao avrebbe sciolto i propri dubbi a centrocampo. Dal primo minuto infatti ci sarebbe spazio per Bennacer al posto di Musah, a rinforzare il centrocampo rossonero insieme a Fofana e Reijnders.