Come sarà il calcio del futuro? Il pensiero di Gazidis

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha detto la sua sullo sviluppo futuro del calcio: le sue dichiarazioni

Intervistato dal The Guardian, Ivan Gazidis ha parlato anche dello sviluppo futuro del calcio:

«Senza valori, il calcio è vuoto. Sono 22 milionari che prendono a calci pezzi di pelle su un pezzo d’erba. Il calcio è un sentimento di comunità e di valori comuni. Non mi preoccupo per Manchester City, PSG o Newcastle perché hanno una proprietà incredibilmente solidale. Mi preoccupo per il resto del calcio. È molto più potente creare qualcosa che pregare che un individuo ricco o uno stato nazionale ti salvi. È molto importante per tutti noi pensare a questo in profondità e spostare il calcio verso un modello più sostenibile in cui tutti possono partecipare e che si basi davvero sul merito delle idee piuttosto che sull’accesso al denaro».

