Colombo lascia il Milan: SCAMBIO di documenti con l'Empoli, la FORMULA dell'affare per l'attaccante - Milan News 24

Colombo lascia il Milan: scambio di documenti con l’Empoli, la formula dell’affare per l’attaccante per il passaggio in Toscana

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Lorenzo Colombo diventerà presto un nuovo giocatore dell’Empoli.

Il club toscana, infatti, ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante, e i due club sono ora nella fase di scambio dei documenti. Dopo i prestiti a Lecce e Monza, Colombo è pronto per una nuova avventura in Serie A.