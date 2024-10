Collovati RIBADISCE sulla corsa Scudetto: «Inter FAVORITA essendo detentrice, poi il Napoli per QUESTO motivo. E il Milan di Fonseca PENSO che...»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando la corsa Scudetto

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre e attuale opinionista si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni.

Griglia scudetto: quali sono per lei le favorite per la vittoria finale del campionato?

«Le favorite per lo scudetto sono due: l’Inter perchè è la detentrice e poi il Napoli perchè una sola competizione, una rosa molto ampia e Conte in panchina. Per cui sono loro le favorite ma non è detto che chi è favorito poi alla fine vinca, attenzione, perchè il nostro campionato è imprevedibile. Capita che l’Atalanta perde in casa col Como, l’Inter pareggia a Monza. Cioè è talmente avvincente che può succedere di tutto. Chiaro che le favorito sono quelle che ho citato. Lazio? Può dare fastidio per le coppe, è una buona squadra e penso che per loro lo scudetto sarebbe entrare in Champions League».