Collovati sulla nazionale italiana: «Qualificazione non in discussione, vi spiego il perché». Le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Fulvio Collovati ha commentato il momento che sta attraversando il Milan. Di seguito le sue parole anche sulla nazionale italiana.

«Veniamo da recenti delusioni, ma abbiamo un ottimo allenatore, dobbiamo dimenticare il recente passato e ripartire. Una generazione che sforna pochi difensori e pochi attaccanti, è una squadra che può far leva sul gioco. Su questo aspetto sono fiducioso, ogni partita può diventar difficile. La qualificazione non è in discussione ma poi il Mondiale è un’altra cosa»