Collovati stronca il Milan: «Ha problemi dall'inizio e se li porterà dietro. Su Inter, Napoli e Juve...»

Collovati, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, parlando della lotta scudetto ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul Milan di Fonseca.

PAROLE – «L’Inter è la favorita per quello che ha fatto, ma deve competere col Napoli. Sono loro le competitor per lo Scudetto: la Juventus è in costruzione, il Milan ha problemi dall’inizio e se li porterà dietro per tutto il torneo. Quindi rimane l’Inter ed il Napoli, che quest’anno è molto tosto e ha una rosa all’altezza. Sarà una lotta a due».