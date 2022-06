Coda: «Romagnoli? Al Milan ha sempre fatto bene»

Andrea Coda, ex difensore di Sampdoria e Udinese, ha speso belle parole per Romagnoli, giunto all’ultimo giorni contratto con il Milan

Intervistato da TMW, Andrea Coda ha parlato così di Alessio Romagnoli:

«Romagnoli-Lazio? Per me Alessio è fortissimo, negli anni scorsi ha giocato in un Milan che era in costruzione ed è stato il capitano. Già alla Samp era molto forte, ovvio che al Milan hai altre responsabilità ma per me ha fatto bene. Ranocchia al Monza? Andrea lo conosco da una vita, è un uomo spogliatoio, sempre esemplare che giochi o resti fuori. E’ un punto di riferimento che ti dà sempre una mano».