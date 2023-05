Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo gli anticipi

Si sono conclusi gli anticipi del sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica anche in chiave europa per il Milan

Si sono conclusi gli anticipi del sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica anche in chiave europa per il Milan:

Napoli 86

Inter 69*

Lazio 68

Milan 64

Atalanta 61*

Roma 60*

Juventus 59

Torino 53*

Fiorentina 53*

Monza 52

Bologna 50

Udinese 46*

Sassuolo 45*

Empoli 42

Salernitana 42*

Lecce 33

Spezia 31*

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 19*