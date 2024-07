Cissé Milan, il Verona chiede questa CONTROPARTITA per sbloccare l’affare! Le ultimissime novità sull’operazione

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Alphadjo Cissé, finito nel mirino del calciomercato Milan come possibile rinforzo per questa sessione estiva.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X il Verona che ne detiene il cartellino avrebbe chiesto come contropartita tecnica Marco Nasti. Tuttavia, almeno per il momento, non c’è il via libera da parte del club rossonero.