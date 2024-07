Chukwueze Milan, sarà la STAGIONE del nigeriano? È lui il BIG in attacco contro il Rapid Vienna, Fonseca lo valorizza così

Chukwueze Milan, sarà la stagione del nigeriano? È il big in attacco contro il Rapid Vienna, Paulo Fonseca lo valorizza così

La scorsa, per Samu Chukwueze, è stata una stagione di adattamento, tra alti e bassi – parecchi – al suo primo anno in Italia con la maglia del Milan. Questa però essere davvero l’annata della svolta per l’esterno nigeriano.

E il segnale dato da Paulo Fonseca per l’amichevole Rapid Vienna Milan va in questa direzione. L’ex Villarreal è stato schierato subito titolare in attacco, tra i giovani, quasi ad incaricarlo da big di una bella responsabilità per prendersi subito la scena.