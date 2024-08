Chiesa Milan, rottura TOTALE tra l’obiettivo e la Juve: questa mossa dei bianconeri lo ALLONTANA da Torino. Tutti i dettagli

La rottura tra Chiesa e la Juve è diventata totale. In base a quanto riferito da Giovanni Albanese di Gazzetta.it, infatti, l’attaccante è stato messo definitivamente fuori squadra.

Chiesa, quindi, non si allenerà più con i compagni, ma con gli esuberi che sono stati messi sul mercato. La situazione non cambierà fino a quando non si sarà trovata una soluzione per la sua cessione. L’esterno azzurro è stato accostato anche al calciomercato Milan.