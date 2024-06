Chiesa Milan, niente RINNOVO con la Juve? Manca l’offerta dei bianconeri: cosa può succedere per l’attaccante bianconero

In questo momento Chiesa è indeciso tra l’idea di rinnovare il contratto in scadenza con la Juve nel 2025 o andare via. Ad oggi i bianconeri non hanno fatto un’offerta formale all’attaccante, accostato anche al mercato Milan, per il prolungamento.

Se poi Chiesa dovesse far bene all’Europeo, la Juve potrebbe anche monetizzare in maniera maggiore da una sua possibile cessione. A riferirlo è Marchetti a Sky Sport 24.