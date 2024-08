Chiesa Milan, PIANO preciso di Marotta per portarlo all’Inter: cosa vuole FARE il presidente nerazzurro. NOVITA’

L’ex obiettivo del Milan Federico Chiesa è un vecchio pallino dell’Inter e di Marotta, che ha in mente un piano per portarlo in nerazzurro

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più incerta, con la società bianconera che ha poco tempo per trovare una soluzione. L’Inter, interessata all’ex obiettivo del Milan, monitora la situazione in attesa di un’occasione di fine mercato.

Chiesa, con il suo contratto in scadenza nel 2025 e la sua capacità di giocare sia come seconda punta che come esterno offensivo, rappresenterebbe un importante rinforzo per l’attacco nerazzurro. Tuttavia, come riporta TuttoSport, l’Inter non ha fretta e preferisce attendere gli ultimi giorni di mercato per valutare eventuali opportunità.

La Juventus, dal canto suo, non può svendere il giocatore e vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro per evitare minusvalenze. L’Inter, invece, spera di poter chiudere l’affare a un prezzo inferiore, sfruttando la posizione delicata della Juventus.

Il futuro di Chiesa rimane incerto, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se l’attaccante rimarrà alla Juventus o se si trasferirà all’Inter o in un altro club.