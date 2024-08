Chiesa Milan, il FUTURO dell’attaccante si decide ADESSO: le mosse della Juve e i possibili SCENARI

Si deciderà presumibilmente nelle prossime ore il futuro di Federico Chiesa, a lungo accostato al Milan e in uscita dalla Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il futuro di Federico Chiesa, vecchio pallino di calciomercato anche del Milan. In queste ore è in corso un incontro tra la dirigenza bianconera, rappresentata da Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori, e Fali Ramadani, agente del giocatore.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l Liverpool ha mostrato un forte interesse per Chiesa e si sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte. Tuttavia, il Barcellona rimane un’opzione, anche se al momento sembra meno probabile.