Chiesa Milan: futuro "distratto" dal matrimonio ma dopo il 20 luglio... C'è un RETROSCENA con Thiago Motta

Chiesa Milan: il matrimonio ‘distrae’ il suo futuro ma dopo il 20 luglio… C’è un retroscena con Thiago Motta

I pensieri di Federico Chiesa in questo momento sono tutti proiettati al matrimonio con la sua Lucia che si celebrerà il 20 luglio a Grosseto. Dopo quella data e i giorni di permesso extra l’attaccante valuterà con attenzione il suo futuro alla Juve.

Per La Gazzetta dello Sport il giocatore ha già capito di non essere più un elemento centrale nel nuovo progetto di Thiago Motta e di essere considerato sacrificabile dal club. Prima di prendere una decisione, però, vuole tornare e toccare con mano la situazione reale. Di certo il rinnovo è in salita e senza accordo l’addio sembra inevitabile. La sensazione è che l’obiettivo del Milan e la Juve non siano mai stati così lontani prima d’ora, ma tutto può ancora succedere.