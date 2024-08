Chiesa Milan, Thiago Motta allo scoperto: «Siamo stati chiari con lui». L’ANNUNCIO sul futuro: le sue parole

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole di questa sera tra Juventus e Brest. Di seguito le sue parole su Chiesa, giocatore accostato anche al Milan.

THIAGO MOTTA – «Sì è un tema di mercato. Sia per lui che per gli altri che sono rimasti, ad eccezione di Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, parlando con tutti i ragazzi. Abbiamo giocatori forti, abituati con la continuità. In questo momento altrove la società sta cercando soluzioni, devono trovarle anche loro nel più breve tempo possibile per il bene di tutti».