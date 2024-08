Chiesa Milan, Giuntoli PREOCCUPATO! Può verificarsi QUESTO pericoloso scenario

Chiesa-Milan, Giuntoli preoccupato dalla situazione dell’esterno italiano che piace anche ai rossoneri: la situazione

Come spiega il Corriere dello Sport, Federico Chiesa, esterno italiano accostato anche al calciomercato Milan, rimane un nome in uscita dal calciomercato Juve, come confermato anche nella serata di ieri dall’annuncio di Thiago Motta. Il rischio è veder deprezzata anche di più la richiesta del club bianconero, che potrebbe scendere sotto i 20-25 milioni.

Ad oggi la quota di ammortamento risulta infatti essere sui 14/15 milioni, oltre verrebbe invece realizzata una plusvalenza. La pista è da seguire con grande grande attenzione.