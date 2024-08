Chiesa Milan, il calciatore si propone ai rossoneri: la RISPOSTA del club è CLAMOROSA

Federico Chiesa si è proposto al Milan tramite il suo intermediario Fali Ramadani. Ecco come ha reagito il club rossonero

Federico Chiesa è stato proposto al mercato Milan nei giorni scorsi dal suo agente Fali Ramadani, ma il club rossonero ha mostrato scarso interesse per l’esterno della Juventus. Come riporta Sport Mediaset, il motivo principale del raffreddamento dell’interesse è legato alle elevate richieste di ingaggio del giocatore, che si aggirano intorno ai 6-7 milioni di euro a stagione.

L’unica opzione italiana per il giocatore resta quindi la Roma, che ha già manifestato interesse in passato. In alternativa, alcune squadre di Premier League continuano a seguire con attenzione la situazione dell’esterno bianconero.