Chiesa Milan: aumentano queste voci sull’attaccante! Può davvero finire in quella squadra, tutti i dettagli

Federico Chiesa è una ghiotta occasione per la dirigenza del Milan, che ha cominciato ad annusare l’affare dalla Juve: dal 1° febbraio l’attaccante sarebbe libero di accordarsi con un nuovo club per il trasferimento a parametro zero per la prossima stagione. Secondo Claudio Raimondi di Sportmediaset, però, occhio all’Inter.

CHIESA INTER – «Aumentano i rumors sull’ipotesi Inter: Ramadani sta sondando i grandi club, al momento non c’è questa idea perché l’Inter dovrebbe prima cedere Arnautovic e Correa e poi presentarsi dalla Juventus con 20 mln».