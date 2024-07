Chiesa Milan: l’attaccante ha questo desiderio per il futuro! Se lascia la Juve…Ecco dove vuol giocare il classe ’97

Stando a quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, nel caso in cui Federico Chiesa – accostato anche al Milan – dovesse lasciare la Juventus, vorrebbe trasferirsi in un club che disputa la Champions League.

Devono però esserci le condizioni per andare via: la sensazione, al momento, è che in avanti i bianconeri si priveranno solamente di uno tra Chiesa e Soulé, che piace alla Roma ma anche al Leicester.