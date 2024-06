Chiesa Milan, l’agente è in arrivo in Italia: svelato il PROGRAMMA dei prossimi giorni

Chiesa Milan, l’agente dell’esterno della Nazionale è in arrivo in Italia: svelato il PROGRAMMA dei prossimi giorni

Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, esterno della Juventus e della Nazionale italiana accostato anche al calciomercato Milan in queste ultime settimane.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’agente Fali Ramadani è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana per discutere tutte le opzioni per il futuro dell’esterno. Nessuna decisione definitiva è stata presa perchè i colloqui, appunto, sono alle fasi iniziali.