Champions League Milan, PARTE l’operazione rimonta! Tabella già PIANIFICATA, dati e DETTAGLI

Champions League Milan, parte l’operazione rimonta dopo le sconfitte con il Liverpool e il Bayer Leverkusen: i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan di Paulo Fonseca è pronto a far partire l’operazione rimonta in Champions League.

Milan, operazione rimonta: almeno 9 punti per i playoff. Club ottimista, Cardinale si fida Nessun dramma per le sconfitte con Liverpool e Bayer. Ora 3 vittorie nelle prossime 5. Realisticamente il club punta ad andare avanti arrivando tra la 9ª e la 24ª posizione.