Cassano attacca Calabria: «Non è Maldini, eviti di parlare. E gli fanno fare pure il capitano» ha detto l’ex attaccante

Intervenuto nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha attaccato il capitano del Milan Davide Calabria, dopo le ultime dichiarazioni post Paris Saint-Germain-Milan. Le sue parole.

CASSANO – «Calabria non è Maldini. Ha iniziato a giocare quando c’era il Covid, prima aveva paura a giocare a San Siro. Gli fanno fare pure il capitano, ma Calabria lascia stare, evita di parlare. Pioli ha detto che non ha detto una cosa giusta, il PSG ti fa una testa così perché è molto più forte, se fai una buona gara concedi comunque 4-5 occasioni da gol. Calabria eviti di parlare, corresse e corresse ancora e basta, ma non parli»