Caso attacca: «I procuratori sono il male del calcio»

Domenico Caso, ex allenatore della Lazio tra le altre, ha duramente attaccato i procuratori sportivi: le sue parole

Intervistato da TMW Radio, Domenico Caso ha parlato così dei procuratori sportivi:

«Pare ci sia il problema dei procuratori e delle varie commissioni. Lo dico in maniera diretta, secondo me queste persone stanno rovinando il calcio. Io penso che gli allenatori non abbiano bisogno dei vari agenti e in realtà nemmeno i calciatori. Lo dico con grande amarezza».