Casadei Milan, attenzione alla Lazio: i biancocelesti si iscrivono alla corsa. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

La Lazio, dopo la sconfitta per 0-6 contro l’Inter ha scelto di cercare più copertura in mezzo al campo e maggiore equilibrio. Proprio per questo motivo Fabiani è al lavoro sul calciomercato per cercare un centrocampista e tra questi c’è anche Cesare Casadei, obiettivo del calciomercato Milan.

L’azzurrino che non trova spazio al Chelsea vuole tornare in Italia e su di lui ci sono anche Monza e Fiorentina.