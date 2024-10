Fernando Carro, AD del Leverkusen: «Partita DA 50 e 50! Volevamo prendere QUESTO giocatore rossonero». Le parole alla vigilia della sfida di Champions

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fernando Carro, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della gara di Champions contro il Milan.

PAROLE – «La partita per me è 50-50. Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Quanto al derby, rispetto entrambe le squadre, ma ho una leggera preferenza per il Milan. Ricordo ancora il 4-0 al Barça del 1994, ero devastato. Alonso ha personalità: è molto intelligente. Per Simon Rolfes, il nostro d.s., è stato più importante il modo in cui Xabi vede il calcio. Spero che non sia al suo ultimo anno da noi ma la stagione è appena iniziata».