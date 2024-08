Cardoso Milan, TRAMONTA la pista rossonera: è FATTA per il suo trasferimento in Premier League! Ecco dove andrà a giocare

Jhonny Cardoso era stata un’opzione al vaglio dei dirigenti del calciomercato Milan nella ricerca del centrocampista fatta dai rossoneri in estate. Alla fine il calciatore statunitense lascerà il Betis e si trasferirà in Premier League: come fa sapere Fabrizio Romano, è fatta per il suo passaggio al Tottenham.

DETTAGLI – «Il Tottenham completa l’accordo con il Real Betis per un’opzione prioritaria per l’acquisto futuro di Jhonny Cardoso.

Cardoso ha accettato e in questo momento si stanno preparando i documenti con gli Spurs.

Nel caso in cui #THFC decidesse di non ingaggiare Cardoso in futuro, ci sarà una clausola di rivendita».