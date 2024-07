Cardinale Milan, Ibrahimovic RIVELA: «È MOLTO positivo, lui vuole i risultati e…». Le parole del dirigente rossonero

Il dirigente rossonero Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare il progetto del Milan Futuro. Le dichiarazioni sul rapporto con Cardinale.

CARDINALE – «Con Cardinale parlo tutti i giorni. il Milan lo prende come una cosa molto personale. Ascolta tanto. È molto aperto alle idee che portiamo. Lui vuole i risultati, è ovvio. Vuole che il club cresca e che portiamo risultati. Il Milan Futuro è una di queste idee per portare una cosa nuova nel club. Non sarà facile, ma è tutto sotto controllo. Siamo tutti con Bonera, tutti insieme per mandare avanti la barca avanti. Non dipende mai da una sola persona, dipende da tutta la società. Cardinale è positivo, molto positivo per come lavoriamo. Ma alla fine contano solo i risultati: qui i risultati devono essere di portare più talenti possibili in Prima Squadra»

