Cardinale Milan, dialogo con Elliott: l’ipotesi che prende quota è da non credere, non se lo aspettava nessuno

Cardinale Milan, in corso il dialogo con Elliott per il futuro del club rossonero: prende quota un’ipotesi che ha del clamoroso

Come riferito dal noto quotidiano La Repubblica sta spuntando un clamoroso scenario per quanto riguarda il futuro assetto societario del Milan.

Il prestito di Elliott si trasformerebbe in patrimonio netto: in pratica i Singer si riprenderebbero la maggioranza (con 843 milioni sugli 1,2 miliardi dell’operazione 2022), lasciando inizialmente a Cardinale il controllo del 30% delle quote del club rossonero.