Capitano Milan, dopo Maldini e Ambrosini il vuoto: tradizione negativa, Calabria non gioca più. E Theo...

Capitano Milan, dopo l’era di Maldini e Ambrosini il vuoto: tradizione negativa, Calabria non gioca più. E Theo Hernandez…

In casa Milan c’è un problema con il ruolo di capitano dopo la lunga era di Maldini e del suo successore Ambrosini. Dal 2013, infatti, nessun rossonero è stato in grado di mantenere questo compito senza farsi mettere in discussione.

Dopo Ambrosini, fino al 2017, il capitano è stato Montolivo che però non ha lasciato il segno. Nel 2018 la fascia è passato al controverso Bonucci che aveva appena lasciato la Juve. Quindi è passata a Romagnoli che, anche nell’anno dello scudetto, non è stato indimenticabile. Dal 2022 il capitano è diventato Calabria, milanista vero, ma discontinuo in campo, confermando così una tradizione negativa. In questa annata la fascia passa di braccio in braccio, visti i continui problemi fisici del difensore. Col Cagliari il capitano lo ha fatto Theo Hernandez, che però appare ancora un po’ “immaturo” per questo compito. A scriverlo è Gazzetta.it.