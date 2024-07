Capello SPONSORIZZA il colpo del Milan: «È il nome GIUSTO, lo vedrei bene nei rossoneri»

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato così del possibile colpo dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è espresso così a proposito del colpo Youssouf Fofana a centrocampo per il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Milan ha bisogno di un mediano che dia equilibrio. I tanti gol subiti nell’ultimo anno non nascono tanto dai problemi in difesa, quanto dalla mancanza di filtro e bilanciamento a centrocampo. Ecco, Fofana può essere il nome giusto per diventare un punto di riferimento, lo vedrei bene in coppia con Reijnders in mezzo al campo».