Camarda non conosce il riposo: è atteso a SORPRESA da Fonseca negli Stati Uniti! I dettagli

Camarda non conosce il riposo: è atteso a SORPRESA da Fonseca negli Stati Uniti! Tutti i dettagli e le novità

Dopo aver messo da poco la firma sul contratto con il Milan fino al 2027, Francesco Camarda è pronto a iniziare la sua nuova stagione in maglia rossonera un po’ prima del previsto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il giovane attaccante rossonero è atteso da Fonseca nel ritiro americano nelle prossime ore per unirsi al resto del gruppo della prima squadra in vista delle prossime amichevoli.