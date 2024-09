Camarda Milan, SOSPIRO di sollievo a Milanello! Non lo sapeva NESSUNO, cosa è successo all’attaccante

Camarda-Milan, sospiro di sollievo per l’attaccante che ha recuperato da un fastidioso affaticamento muscolare. Le ultime

Sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda Francesco Camarda. L’attaccante italiano, che oggi sarà impegnato con il Milan Futuro di Daniele Bonera contro l’Ascoli (calcio d’inizio alle 18.30) ha superato un affaticamento muscolare che lo aveva colpito in settimana.

Avendo a disposizione Abraham, Morata e Jovic, Paulo Fonseca, in accordo con Daniele Bonera, ha deciso di far andare il calciatore con la squadra U23 rossonera.