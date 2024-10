Camarda Milan, la prima in Champions League col Brugge può essere da record: il retroscena

Camarda Milan, la prima in Champions League col Brugge può essere da record per il giovane attaccante convocato da Fonseca: il retroscena

Camarda, in caso di esordio in Champions League in Milan Brugge di oggi, potrebbe stabilire nuovi record a livello personale, ma anche per calcio italiano ed europeo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, se l’attaccante convocato da Fonseca dovesse scendere in campo diventerebbe il più giovane italiano di sempre a debuttare nella competizione.

L’attuale record di precocità in Champions League appartiene a Kean che esordì con la Juve a 16 anni e 267 giorni. Camarda, che già vanta il record di più giovane giocatore a debuttare in Serie A, batterebbe l’attuale attaccante della Fiorentina, visto che ha 16 anni e 226 giorni.

In generale sarebbe il settimo giocatore più giovane a esordire in Champions League dopo Moukoko, Yamal, Babayaro, Cherki, Halilovic e Tielemans, mentre sarebbe il primatista rossonero. In caso di gol, infine, stabilirebbe un nuovo record nella competizione battendo Fati che segnò all’Inter nel 2019 a 17 anni e 40 giorni.