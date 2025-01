Camarda Milan, vicinissima la cessione al Monza: si attende l’ultimo via libera!

Condividi via email

Camarda Milan, vicinissima la cessione al Monza del giovanissimo attaccante: si attende l’ultimo via libera dei rossoneri

Come riportato da Gianluca Di Marzio pochi minuti fa, Camarda è pronto a lasciare il Milan. Il giovanissimo attaccante si appresta ad approdare alla corte del Monza di Bocchetti con la formula del prestito secco.

In serata prevista la chiusura dell’affare, infatti al momento manca solo l’ultimissimo via libera del club rossonero. Intanto, si attende ancora la risposta del Feyenoord per Santi Gimenez.