Camarda Milan: la doppietta al Novara manda un altro SEGNALE! Ibrahimovic è stato CHIARO, il piano del CLUB per il baby attaccante

Camarda Milan: la doppietta al Novara vale un altro segnale! Ibrahimovic è stato chiaro, il piano del club rossonero per l’attaccante

Francesco Camarda ha fatto parlare ancora di sé. L’attaccante classe 2008, con la sua doppietta, ha trascinato il Milan Futuro in Coppa Italia, decidendo il match ad eliminazione diretta con il Novara.

Calciomercato.com ha inquadrato il futuro del baby gioiello rossonero. Zlatan Ibrahimovic é stato chiaro: non arriverà un altro attaccante dal mercato per non chiudere lo spazio ai talenti del Milan Futuro. Ibra non lo ha nominato direttamente perché da uomo di calcio e padre sa quanto sia importante proteggere in questa fase ma il riferimento era chiaramente a Camarda. Con il progetto Milan Futuro che convince e può aiutare un talento di soli 16 anni.